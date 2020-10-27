Группу подозреваемых в сбыте фальшивых денег повязали в Карелии

Стражи порядка задержали в Карелии группу людей, подозреваемых в сбыте фальшивых денег. Подробности рассказали в республиканском МВД.

Так, 24 октября в Петрозаводске был задержан 22-летний уроженец Карелии, который пытался расплатиться в продуктовом магазине пятитысячной купюрой с признаками подделки. У молодого человека изъяли еще семь фальшивых пятитысячных банкнот.

Оперативники выяснили, что подозреваемый, проживающий в другом регионе, приехал в нашу республику на машине со знакомыми местными жителями. Стражи порядка предположили, что попутчики могут быть также причастны к сбыту подделок. Автомобиль с подозреваемыми был остановлен на подъезде к Сегеже. МВД предоставило видеозапись с моментом задержания подозреваемых.

В машине находились двое 22-летних молодых людей. В ходе досмотра стражи порядка изъяли у них 33 поддельные банкноты номиналом 5000 и 2000 рублей. Впоследствии был задержан четвертый подозреваемый. У него при себе оказалось 22 фальшивые пятитысячные купюры.

МВД возбудило уголовные дела. За преступления предусмотрено лишение свободы до 8 лет и штраф до одного миллиона рублей.

Фигуранты уголовного дела дают показания. Также полиция проверяет их причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям. (фото rg.ru)