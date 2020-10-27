Бомж попался на краже спортивной сумки в магазине Петрозаводска

Посетитель сетевого магазина в Петрозаводске срезал со спортивной сумки антикражное устройство и вышел из торгового зала. На злоумышленника обратил внимание охранник. Ему удалось догнать грабителя, но молодой человек смог вырваться и сбежать. Сообщение о преступлении поступило в полицию.

Стражам порядка удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 27-летний молодой человек без определенного места жительства, сообщили в МВД.

Полиция установила причастность задержанного еще к ряду нарушений, в основном, к кражам из торговых точек. По признакам грабежа возбудили уголовное дело. (фото rg.ru, Алексей Сухоруков)