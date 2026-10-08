В Петрозаводске выбрали нового председателя Петросовета

Елена Малышева возглавит городской совет

фото «Петрозаводск говорит»

Нового председателя городского совета выбрали в Петрозаводске. Большинством голосов было за руководителя комплексного центра социального обслуживания населения Елену Малышеву.

По словам мэра города, Малышева более 20 лет работала в администрации Петрозаводска и хорошо знает муниципальную работу и социальную сферу, умеет видеть за обращением конкретного человека. Инна Колыхматова поздравила нового председателя Петросовета с избранием.

«Впереди у нас много работы: принятие бюджета, ремонт дорог, тротуаров, развитие общественного транспорта, благоустройство, обновление социальной инфраструктуры. Важно продолжать начатые проекты и находить возможности для новых», - написала глава города.