Национальному музею Карелии исполнилось 155 лет

Коллектив главного музея региона принимает поздравления

фото «Петрозаводск говорит»

Коллектив Национального музея Карелии принимает поздравления. Главному музею республики исполнилось 155 лет.

8 октября в музее открылась пятая научно-практическая конференция «Музеи в северном измерении», посвященная солидной дате.

Конференция собрала директоров музеев, ученых и экспертов из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов. Участники в течение двух дней будут обсуждать роль музеев в культурном пространстве Европейского Севера, работу с местными сообществами, сохранение нематериального наследия и интеграцию объектов культурного ландшафта в экспозиционную деятельность. В четверг в музее будут выступать с докладами, также участников ждет торжественный вечер, а в пятницу будут работать тематические секции.

Музей был основан олонецким губернатором Григорием Григорьевым в 1871 году. Музей стал колыбелью науки в регионе: на его базе выросли Карельский научный центр РАН, появились ведущие музеи Карелии. В фондах музея насчитывается более 240 тысяч единиц хранения, ежегодная аудитория превышает 130 тысяч человек.

В сентябре коллектив был удостоен ордена «Сампо» за заслуги перед Карелией и ее жителями.