Три автомобиля столкнулись на улице Калинина в Петрозаводске

Сегодня утром на пересечении улиц Калинина и Загородная столкнулись несколько автомобилей. Дорожный инцидент в Петрозаводске запечатлели камеры видеонаблюдения компаний «Сампо.ру» и «Ситилинк».

Столкновение произошло, когда один из участников дорожного движения поворачивал налево на Загородную, передает dtpptz.ru. В этот момент по Калинина двигался другой автомобиль.

От удара одну из машин отбросило на третий автомобиль, который выезжал с Загородной.