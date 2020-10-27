27 октября 2020, 20:42
Общество

Нефтепродукты откачивают в районе прорыва дамбы Белопорожских ГЭС

В правительстве республики считают, что ущерб для экологии удалось минимизировать

В Кемском районе продолжают ликвидировать последствия размыва дамбы на Белопорожских ГЭС. На месте ЧП формируется перемычка, принимаются меры, чтобы не допустить возможных новых промывов.

Ликвидацией попавших в реку Кемь нефтепродуктов занимается карельское профессиональное спасательное формирование «СМАРП». Специалисты установят боновые заграждения, береговую часть обработают сорбентами и другими специальными веществами.

По сообщению пресс-службы правительства Карелии, боновые заграждения ставятся также, чтобы предотвратить утечку масла из трансформатора ГЭС-2. Специалисты заключили, что трансформатор не пострадал. Сейчас, когда вода опустилась, появилась возможность протянуть шланг и начать выкачивать нефтепродукты. Установить боновые заграждения и опорожнить трансформатор планируется к концу сегодняшнего дня.

По словам гендиректора ООО «Норд Гидро» Алексея Виноградова, при размыве дамбы удалось максимально сохранить оборудование ГЭС-2.

«Саму станцию транзита на Костомукшу мы спасли полностью. Дизель-генератор, в котором был достаточно большой объем солярки успели перенести на незатапливаемую поверхность. Все, что могли спасти, спасли. Из того, что пострадало, ничего нет, что невозможно восстановить»,

- сказал Виноградов.

Специалисты Росприроднадзора взяли пробы воды в реке Кемь. Премьер-министр Александр Чепик считает, что все меры были приняты своевременно, ущерб для экологии удалось минимизировать. Природоохранная прокуратура проведет следствие.

Несмотря на ЧП, непострадавшую ГЭС-1 планируют запустить на этой неделе. Как отмечает пресс-служба правительства, это решение поможет минимизировать объемы поступающей воды. (фото пресс-служба правительства РК)

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