В правительстве подтвердили наличие нефтепродуктов на реке Чирко-Кемь

На реке Чирко-Кемь вдоль берега есть тонкая пленка нефтепродуктов. Масляные пятна появились на месте располагавшейся там деревни Шомба, сообщает пресс-служба правительства Карелии. Специалистам предстоит установить причину источника загрязнения.

Ранее жительница Кемского района сообщила, что один из притоков реки Кемь оказался загрязнен нефтепродуктами после аварии на строящейся Белопорожской ГЭС. Женщина опубликовала видео, снятое ее мужем на реке Шомба, которая впадает в Кемь ниже Белопорожской ГЭС. В паблике «Общественный контроль г. Кемь» было размещено видео, на котором можно заметить, что по воде расплываются радужные пятна. Сама вода очень мутная. Автор ролика утверждает, что до аварии река была чистая.

26 октября на комиссии правительства республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности было решено заключить договор между Кемским районом и профильной организацией, которая устранит последствия загрязнения.

Специалисты приступят к ликвидации загрязнения 28 октября. Срок проведения работ – два-три дня. Ситуацию контролируют правительство республики и федеральные ведомства. В пресс-службе правительства добавили, что угрозы для населения нет.

Напомним, в субботу, 24 октября, на Белопорожской ГЭС в Кемском районе Карелии случилось ЧП. Произошел прорыв дамбы. Водой затопило две трансформаторные подстанции, новую дорогу и кабельную трассу. Есть и другие разрушения. В МЧС сообщили о том, что угрозы подтопления населенных пунктов нет. Ситуацию на объекте сегодня прокомментировали в строительной компании «КСМ». Об экологических последствиях ЧП рассказал глава администрации Кемского муниципального района Республики Карелия Дмитрий Петров. Прокуратурой Карелии организована проверка по публикациям, размещенным в средствах массовой информации, о прорыве дамбы на Белопорожской ГЭС в Кемском районе. Выяснением природы масляных пятен на реке Чирко-Кемь также занялись специалисты республиканского Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения и представители Росприроднадзора.