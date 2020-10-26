Бетонную перемычку устанавливают на месте прорыва дамбы

Бетонную перемычку устанавливают для ликвидации прорыва дамбы на Белопорожских ГЭС. Также ведутся работы по укреплению самой дамбы. Об этом сегодня сообщает пресс-служба правительства.

По информации врио начальника главного управления МЧС по Карелии Алексея Елисеева, бетонную перемычку планируют поставить к 28 октября.

Работа организована в две смены. На объекте присутствует проектировщик, представители подрядчика и заказчика. Контроль осуществляет Ростехнадзор.

Напомним, в субботу, 24 октября, на Белопорожской ГЭС в Кемском районе Карелии случилось ЧП. Произошел прорыв дамбы. Водой затопило две трансформаторные подстанции, новую дорогу и кабельную трассу. Есть и другие разрушения. В МЧС сообщили о том, что угрозы подтопления населенных пунктов нет. Ситуацию на объекте сегодня прокомментировали в строительной компании «КСМ». Об экологических последствиях ЧП рассказал глава администрации Кемского муниципального района Республики Карелия Дмитрий Петров. Прокуратурой Карелии организована проверка по публикациям, размещенным в средствах массовой информации, о прорыве дамбы на Белопорожской ГЭС в Кемском районе. Также Росприроднадзор проверит экологическую ситуацию. (Фото с сайта tv-karelia.ru)