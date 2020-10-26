26 октября 2020, 19:43
Общество

Бетонную перемычку устанавливают на месте прорыва дамбы

Установить перемычку на Белопорожских ГЭС планируют к 28 октября

Бетонную перемычку устанавливают для ликвидации прорыва дамбы на Белопорожских ГЭС. Также ведутся работы по укреплению самой дамбы. Об этом сегодня сообщает пресс-служба правительства.  

По информации врио начальника главного управления МЧС по Карелии Алексея Елисеева, бетонную перемычку планируют поставить к 28 октября.

Работа организована в две смены. На объекте присутствует проектировщик, представители подрядчика и заказчика. Контроль осуществляет Ростехнадзор.

Напомним, в субботу, 24 октября, на Белопорожской ГЭС в Кемском районе Карелии случилось ЧП. Произошел прорыв дамбы. Водой затопило две трансформаторные подстанции, новую дорогу и кабельную трассу. Есть и другие разрушения. В МЧС сообщили о том, что угрозы подтопления населенных пунктов нет.  Ситуацию на объекте сегодня прокомментировали в строительной компании «КСМ».  Об экологических последствиях ЧП рассказал глава администрации Кемского муниципального района Республики Карелия Дмитрий Петров. Прокуратурой Карелии организована проверка по публикациям, размещенным в средствах массовой информации, о прорыве дамбы на Белопорожской ГЭС в Кемском районе. Также Росприроднадзор проверит экологическую ситуацию. (Фото с сайта tv-karelia.ru)

Ранее в этом сюжете:

В правительстве подтвердили наличие нефтепродуктов на реке Чирко-Кемь
подробнее...
Соцсети: приток Кеми залило мазутом после аварии на Белопорожской ГЭС
подробнее...
Росприроднадзор проверит информацию о масляных пятнах на реке Кемь
подробнее...
Прокуратура организует проверку обстоятельств прорыва дамбы на стройке
подробнее...
Дмитрий Петров: «Попадания вредных веществ в реку Кемь не обнаружено»
подробнее...
В КСМ прокомментировали прорыв дамбы на Белопорожской ГЭС
подробнее...
Прорвана дамба на Белопорожской ГЭС
подробнее...
Обсудить
просмотр
176728
Метки: 
дамба
новости Карелии
Белопорожские ГЭС
бетонная перемычка
Кемский район
прорыв