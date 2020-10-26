В КСМ прокомментировали прорыв дамбы на Белопорожских ГЭС

На Белопорожских ГЭС сейчас работает большая комиссия, которая должна установить причины прорыва дамбы, рассказали нашей редакции в пресс-службе КСМ.

«Произошел прорыв дамбы. В настоящее время на объекте работает комиссия. В ней участвуют представители Ростехнадзора, застройщика, генподрядчика, проектировщика. Их задача разбираться с произошедшим на ГЭС-2. По итогам работы комиссии будут приняты решения о дальнейшем порядке работ»,

– рассказала представитель компании Оксана Филина.

По ее словам, строительной компанией – КСМ – были предприняты все оперативные меры, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения.

«Отмечу, что чрезвычайная ситуация коснулась только ГЭС-2. ГЪс-1 практически полностью готова. Ее сдача заказчику была запланирована на 30 октября. Не могу сказать, состоится в эти даты или произойдет событие позже в связи со сложившейся ситуацией, но ГЭС-1 эта ситуация никак не коснулась. Пострадавших при прорыве дамбы нет»,

– сказала она.

Напомним, вчера, в воскресенье 25 октября, на Белопорожских ГЭС в Кемском районе Карелии случилось ЧП. Произошел прорыв дамбы. Водой затопило две трансформаторные подстанции, новую дорогу и кабельную трассу. Есть и другие разрушения. В МЧС сообщили о том, что угрозы подтопления населенных пунктов нет.

Вчера в сети появилось видео последствий прорыва дамбы.