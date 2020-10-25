25 октября 2020, 22:11
Прорвана дамба на Белопорожских ГЭС
ЧП произошло на самой большой стройке Карелии
Сегодня на Белопорожских ГЭС в Кемском районе Карелии случилось ЧП. Произошел прорыв дамбы, сообщает портал karelia.news.
Водой затопило две трансформаторные подстанции, новую дорогу и кабельную трассу. Есть и другие разрушения.
В МЧС сообщили о том, что угрозы подтопления населенных пунктов нет.
Напомним о том, что стройплощадка Белопорожских ГЭС стала одним из очагов распространения коронавирус в Карелии этой весной. Там заразились десятки человек.