Прорвана дамба на Белопорожских ГЭС

Сегодня на Белопорожских ГЭС в Кемском районе Карелии случилось ЧП. Произошел прорыв дамбы, сообщает портал karelia.news.

Водой затопило две трансформаторные подстанции, новую дорогу и кабельную трассу. Есть и другие разрушения.

В МЧС сообщили о том, что угрозы подтопления населенных пунктов нет.

Напомним о том, что стройплощадка Белопорожских ГЭС стала одним из очагов распространения коронавирус в Карелии этой весной. Там заразились десятки человек.