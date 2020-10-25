Водитель грузовика грубо нарушил ПДД в Карелии

Сегодня сотрудники ГИБДД Карелии остановили грузовик, водитель которого грубо нарушил Правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

В Пряжинском районе на трассе «Кола» 33-летний автомобилист выполнил опасный обгон на пешеходном переходе.

За это нарушение водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Фото пресс-службы ГИБДД по РК