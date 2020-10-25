25 октября 2020, 18:28
Водитель грузовика грубо нарушил ПДД в Карелии
33-летний мужчина может остаться без прав на полгода за обгон на пешеходном переходе
Сегодня сотрудники ГИБДД Карелии остановили грузовик, водитель которого грубо нарушил Правила дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
В Пряжинском районе на трассе «Кола» 33-летний автомобилист выполнил опасный обгон на пешеходном переходе.
За это нарушение водителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Фото пресс-службы ГИБДД по РК