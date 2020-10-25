Подаренный Москвой троллейбус попал в жесткое ДТП в Петрозаводске

В Сети появились фотографии последствий жесткого столкновения, которое, судя по всему, случилось между двумя троллейбусами в Петрозаводске.

Снимки были опубликованы в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии». У одного троллейбуса, стоящего в парке, разбита передняя часть, у другого - задняя. Что конкретно случилось, неизвестно.

Отметим, что один из разбитых рогатых - из группы троллейбусов, подаренных Петрозаводску Москвой. Первые машины прибыли в карельскую столицу в начале октября.

Москва на безвозмездной основе передала Петрозаводску 10 троллейбусов, выпущенных в 2008 году. Сама столица в конце лета 2020 года закрыла последние троллейбусные маршруты, заменив рогатый транспорт на электробусы.