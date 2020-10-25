Женщина погибла на пожаре в Петрозаводске

На пожаре, который вспыхнул сегодня ночью на улице Ригачина в Петрозаводске, погибла женщина. Об этом сообщает ИА «Республика» со ссылкой на собственный источник. Из горевшего здания пожарные вывели пятерых жильцов.

Напомним, огонь вспыхнул в доме №24 по улице Ригачина в третьем часу ночи. На место происшествия выезжали 13 сотрудников пожарно-спасательных частей города.

Пожар был ликвидирован за полчаса. Причины инцидента устанавливаются. Фото imag.one