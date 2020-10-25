Туристический автобус перегородил федеральную трассу в Карелии

Сегодня днем на трассе «Сортавала» водитель туристического автобуса из Санкт-Петербурга не справился с управлением и перегородил дорогу. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.

По данным ведомства, водитель пропустил поворот на Рускеалу и решил развернуться, но не рассчитал габариты. Автобус увяз в грунте.

Федеральная трасса оказалась временно перекрыта. Движение регулировал экипаж ДПС. В итоге автобус удалось оперативно вытащить. Ни один турист не пострадал. Движение восстановлено в полном объеме. Фото пресс-службы ГИБДД