25 октября 2020, 13:29
Маршрутка попала в групповое ДТП в Петрозаводске
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент на Древлянке
Сегодня в 11:12 на Древлянке маршрутный автобус попал в групповое ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автобус ехал по Лососинскому шоссе со стороны Древлянки-8. В районе пересечения с улицей Ярославской автобус столкнулся с легковым автомобилем, который пытался проскочить перекресток. После удара легковушку отбросило на другое транспортное средство.
В результате аварии на перекрестке движение оказалось затруднено.