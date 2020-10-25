Маршрутка попала в групповое ДТП в Петрозаводске

Сегодня в 11:12 на Древлянке маршрутный автобус попал в групповое ДТП. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автобус ехал по Лососинскому шоссе со стороны Древлянки-8. В районе пересечения с улицей Ярославской автобус столкнулся с легковым автомобилем, который пытался проскочить перекресток. После удара легковушку отбросило на другое транспортное средство.

В результате аварии на перекрестке движение оказалось затруднено.