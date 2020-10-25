Пьяного водителя остановили ранним утром в Кондопоге

Сегодня в 5 утра сотрудники Госавтоинспекции Кондопоги остановили автомобиль «Фольксваген». Водитель имел признаки алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГИБДД.

Автомобилист 1980 года рождения отказался пройти медицинское освидетельствование. За это в отношении него был составлен протокол.

Теперь судьбу водителя решит суд. Мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. Фото пресс-службы ГИБДД Кондопоги