25 октября 2020, 12:13
Дачный дом сгорел под Петрозаводском
Ночью пожарные ликвидировали возгорание в местечке Урозеро
Сегодня ночью в Прионежье произошел пожар в дачном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
По данным ведомства, огонь вспыхнул в 2:57 в местечке Урозеро, в СНТ МВД. На место происшествия выехали 3 единицы техники и 8 человек личного состава пожарно-спасательных частей Прионежского и Пряжинского районов.
Специалистам удалось справиться с огнем только к пяти утра.
В МЧС напомнили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 01, с мобильного - 112. Фото np-vesti.ru