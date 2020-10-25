Дачный дом сгорел под Петрозаводском

Сегодня ночью в Прионежье произошел пожар в дачном доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в 2:57 в местечке Урозеро, в СНТ МВД. На место происшествия выехали 3 единицы техники и 8 человек личного состава пожарно-спасательных частей Прионежского и Пряжинского районов.

Специалистам удалось справиться с огнем только к пяти утра.

В МЧС напомнили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефону 01, с мобильного - 112. Фото np-vesti.ru