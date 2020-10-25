Житель Карелии поменял симку и лишился денег со счета

В полицию Кемского района обратился 30-летний мужчина. Он рассказал, что с его счета начали пропадать деньги - всего исчезли 24 тысячи рублей. При этом карту он никому не давал - она всегда была при нем. Полицейские выяснили, что же произошло, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что некоторое время назад потерпевший поменял сим-карту. Его старый номер оператор связи передал другому мужчине, жителю Беломорского района. Тот случайно обнаружил, что к номеру привязан мобильный банк, и попробовал перевести чужие деньги себе. У него получилось.

Подозреваемый полностью возместил ущерб. В отношении него возбуждено уголовное дело о краже. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Фото weaverthemes.com