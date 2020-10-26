Государственное юридическое бюро бесплатно проконсультирует граждан
ГКУ РК «Государственное юридическое бюро Республики Карелия» 5 ноября 2020 года проводят день открытых дверей, сообщается в паблике «Бесплатная юридическая помощь в Карелии».
Мероприятие проводится с целью оказания бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам защиты жилищных прав и оказания жилищных и коммунальных услуг.
Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
- право на жилое помещение;
- приватизация жилья;
- заключение сделок с недвижимым имуществом;
- защита прав потребителей в сфере ЖКХ;
- получение льгот и субсидий по оплате ЖКУ;
- обжалование действий/бездействий управляющих компаний, обслуживающих организаций;
- обращение в жилищный надзор;
- другие вопрос.
Прием граждан осуществляется только по предварительной записи с соблюдением эпидемиологических норм ( наличие масок, соблюдение социальной дистанции).
Все справки и предварительная запись по телефону 76-51-81
Фото с сайта microstrat.com