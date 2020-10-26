26 октября 2020, 11:48
Общество

Государственное юридическое бюро бесплатно проконсультирует граждан

Юристы будут давать советы по вопросам защиты жилищных прав и оказания жилищных и коммунальных услуг

ГКУ РК «Государственное юридическое бюро Республики Карелия» 5 ноября 2020 года проводят день открытых дверей, сообщается в паблике «Бесплатная юридическая помощь в Карелии».

Мероприятие проводится с целью оказания бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам защиты жилищных прав и оказания жилищных и коммунальных услуг.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:
- право на жилое помещение;
- приватизация жилья;
- заключение сделок с недвижимым имуществом;
- защита прав потребителей в сфере ЖКХ;
- получение льгот и субсидий по оплате ЖКУ;
- обжалование действий/бездействий управляющих компаний, обслуживающих организаций;
- обращение в жилищный надзор;
- другие вопрос.

Прием граждан осуществляется только по предварительной записи с соблюдением эпидемиологических норм ( наличие масок, соблюдение социальной дистанции).

Все справки и предварительная запись по телефону 76-51-81

Фото с сайта microstrat.com

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Метки: 
Государственное юридическое бюро Республики Карелия
Юридические консультации
день открытых дверей
Бесплатные консультации
жилищное законодательство
жилищные услуги
коммунальные услуги