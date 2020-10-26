Государственное юридическое бюро бесплатно проконсультирует граждан

ГКУ РК «Государственное юридическое бюро Республики Карелия» 5 ноября 2020 года проводят день открытых дверей, сообщается в паблике «Бесплатная юридическая помощь в Карелии».



Мероприятие проводится с целью оказания бесплатной юридической помощи гражданам по вопросам защиты жилищных прав и оказания жилищных и коммунальных услуг.

Консультирование осуществляется по следующим вопросам:

- право на жилое помещение;

- приватизация жилья;

- заключение сделок с недвижимым имуществом;

- защита прав потребителей в сфере ЖКХ;

- получение льгот и субсидий по оплате ЖКУ;

- обжалование действий/бездействий управляющих компаний, обслуживающих организаций;

- обращение в жилищный надзор;

- другие вопрос.

Прием граждан осуществляется только по предварительной записи с соблюдением эпидемиологических норм ( наличие масок, соблюдение социальной дистанции).

Все справки и предварительная запись по телефону 76-51-81

Фото с сайта microstrat.com