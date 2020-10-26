Ушел из жизни известный карельский врач

О кончине известного карельского медика сообщил на своей странице в соцсети министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

К сожалению, вынужден сообщить печальное известие. 23 октября на 98 году жизни скончался один из самых уважаемых врачей Республики Карелия - Савелий Хонанович Хенкин, организатор урологической службы Карелии, заслуженный врач РСФСР и Карельской АССР, участник Великой Отечественной войны. После войны он закончил 1-й Ленинградский медицинский институт, с 1952 года работал в Карелии. В 1959 году основал урологическое отделение в Республиканской больнице им. В.А. Баранова,

– пишет министр.

Савелий Хонанович награжден медалями и орденом Отечественной войны 2-й степени.

Редакция портала «Петрозаводск говорит» выражает соболезнования родным и близким умершего.

Прощание состоится сегодня в траурном зале на ул. Вольная (зале № 2) с 13 до 14 часов.

Фото со страницы Михаила Охлопкова