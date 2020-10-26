Два автомобиля вылетели в кювет на автодорогах в Карелии

Водители двух автомобилей – «БМВ» и «Шевроле» – не справились с управлением и вылетели в кювет в Карелии, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

В Лахденпохском районе в 18:22 на 234 км + 150 м федеральной автодороги А-121 «Сортавала» 42-летний водитель автомобиля «БМВ» при проезде правого поворота не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. Водитель с полученными травмами был доставлен в больницу.

В Медвежьегорском районе в 22:05 на 15 км + 331 м федеральной автодороги А-119 «Вологда – Медвежьегорск» 31-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле» совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево. В результате ДТП мужчина получил травмы, пострадавшему оказана медицинская помощь.

Госавтоинспекция Карелии напоминает водителям, что нарушение Правил дорожного движения, в частности выбор небезопасный скорости движения, несоблюдение дистанции и интервала между транспортными средствами, резкие маневры и экстренное торможение может стать причиной создания аварийной ситуации.