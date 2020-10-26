Путин предложил увеличить больничный родителям детей до семи лет

Больничный россиян с детьми до семи лет может быть увеличен. С такой инициативой выступил президент Владимир Путин.

Лидер государства поручил правительству рассмотреть вопрос о выплате родителям детей до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в размере 100 процентов среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа, определив объем и источники финансового обеспечения такой выплаты. Также правительству поручено определить объем и источники финансового обеспечения такой выплаты. Соответствующий пункт вошел в перечень поручений президента по итогам расширенного заседания президиума Государственного совета. Документ опубликован на сайте Кремля.

Доклад по этой теме кабмин должен будет представить до 1 декабря 2020 года. (фото kommersant.ru)