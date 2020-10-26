Соцсети: приток Кеми залило мазутом после аварии на Белопорожской ГЭС

Один из притоков реки Кемь оказался загрязнен нефтепродуктами после аварии на строящейся Белопорожской ГЭС. Об этом сообщила жительница Кемского района, которая опубликовала видео, снятое ее мужем на реке Шомба. Шобма впадает в Кемь ниже Белопорожской ГЭС.

На видео, размещенном в паблике «Общественный контроль г. Кемь», можно заметить, что по воде расплываются радужные пятна. Кроме того, сама вода очень мутная. Автор ролика утверждает, что до аварии река была чистая.

Авария на объекте произошла 24 октября. Как сообщила строительная компания «КСМ», произошел прорыв дамбы. Водой затопило две трансформаторные подстанции, новую дорогу и кабельную трассу. При этом чрезвычайная ситуация, по заявлению фирмы, коснулась только ГЭС-2.

Как порталу «Петрозаводск говорит» сообщила заместитель главы администрации Кемского района Екатерина Данильева, в результате ЧП пострадало только оборудование Белопорожской ГЭС.

– Кривопорожская ГЭС, которая расположена ниже Белопорожской, спустила воду. Отзвонились утром: у нас все в порядке. Но из-за высокого напора поднялся мусор со дна, всплыл затопленный лес. Пэтому Кривопорожская ГЭС сейчас будет чистить свои защитные сооружения, – сообщила Екатерина Данильева. Отметим, что на момент разговора с Данильевой ни «ПТЗ говорит», ни местные чиновники не располагали информацией о месте съемки.

Глава района Дмитрий Петров заявил в социальных сетях, что в результате аварии вода в реке Кемь помутнела.

– Имеется значительное загрязнение воды вследствие размывания материалов плотины и прилегающей территории. Поэтому ниже по течению может наблюдаться помутнение и повышенное содержание неорганического осадка.

Однако признаков попадания вредных веществ в воду не обнаружено. Опасности для экологической обстановки не наблюдается. При выявлении загрязнений и опасности для экологической обстановки будут незамедлительно приняты все необходимые меры,

– написал чиновник.

Как сообщил Дмитрий Петров, на месте работают представители каскада Кемских ГЭС, сотрудники МЧС и специалисты администрации. При этом в пресс-службе МЧС нам заявили, что их сотрудники не привлекались. Получить комментарий Ростехнадзора не удалось.

Напомним, это уже второй прорыв дамбы на Белопорожской ГЭС за последний год. Предыдущее ЧП имело место в марте 2020 года. Тогда вода затопила помещения станции и отводящий канал. По словам Екатерины Данильевой, нынешний прорыв произошел на другом участке дамбы.

Проект строительства Белопорожской ГЭС стал первым в Российской Федерации, который профинансирован Новым банком развития БРИКС совместно с Евразийским банком развития и Международным инвестиционным банком. Инвесторами в акционерный капитал выступили Российский фонд прямых инвестиций и китайская компания «Sinomec». Общий объём инвестиций составляет 11,8 млрд рублей.