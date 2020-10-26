За пару краж житель Кеми лишится свободы на восемь лет

В Кеми завершился суд над жителем города, который обвинялся в двух кражах, совершенных с банковского счета, сообщает прокуратура Карелии.

В ходе судебного следствия установлено, что в начале июля 2020 года осужденный из дамской сумочки своей знакомой украл банковскую карту, принадлежащую ее матери, и, владея информацией о пин-коде карты, попросил своего приятеля, не осведомленного о его преступных намерениях, осуществить снятие и перевод денежных средств на сумму 7 600 рублей.

По прошествии двух месяцев, в начале сентября текущего года, осужденный, используя мобильный телефон другого потерпевшего, к номеру телефона которого была привязана банковская карта последнего, при помощи услуги мобильный банк осуществил перевод денежных средств в сумме 4 300 рублей на банковскую карту своего знакомого, которые в последующем были обналичены.

Во время совершения указанных преступлений злоумышленник отбывал наказание в виде условного осуждения к лишению свободы, до окончания испытательного срока оставалось менее полугода.

Вину в совершении преступлений осужденный признал в полном объеме, раскаялся в содеянном, во время предварительного следствия причиненный им ущерб возмещен в полном объеме. Однако, несмотря на признательную позицию, с учетом тяжести совершенных преступлений, а также вследствие отмены условного осуждения, гражданин был приговорен к отбыванию наказания в виде лишения свободы на срок 8 лет.

Приговор в законную силу не вступил.

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