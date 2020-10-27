Карелия вошла в топ аутасайдеров по безработице среди регионов России

РИА Новости опубликовала очередной рейтинг российских регионов по уровню безработицы.

«По итогам лета 2020 года субъектами Федерации с самым низким уровнем безработицы – менее 3,5% – стали Москва, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Труднее всего найти работу жителям Чечни, Тывы и Ингушетии – в этих республиках уровень безработицы превышает 20%»,

– пишут составители рейтинга.

Карели в нем занимает 71 строчку (то есть вошла в топ-20 регионов с худшими показателями: уровень безработицы в процентах – 9,3, изменение уровня безработицы к аналогичному переиду прошлого года в процентных пунктах – 2,3, среднее время поиска работы во II квартале 2020 года в месяцах – 6,2.

Для сравнения, на первом месте находится Ямало-Ненецкий автономный округ (2,5; 0,4, 6,0), на последнем Республика Ингушетия (30,7, 4,5, 6,7).