26 октября 2020, 21:44
Путин учредил новое почетное звание в России
Работники органов принудительного исполнения за личные заслуги смогут стать «заслуженными судебными приставами»
В России появилось новое почетное звание. Указ, устанавливающий звание «Заслуженного судебного пристава РФ», подписал глава государства. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Для получения почетного звания работник должен не менее 20 лет заниматься профессиональной деятельностью и иметь награды (поощрения) федеральных или региональных органов власти, сообщает «Российская газета».
Звание будет присваиваться высококвалифицированным работникам за личные заслуги. (фото yakutia.info)