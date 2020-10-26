Путин учредил новое почетное звание в России

В России появилось новое почетное звание. Указ, устанавливающий звание «Заслуженного судебного пристава РФ», подписал глава государства. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Для получения почетного звания работник должен не менее 20 лет заниматься профессиональной деятельностью и иметь награды (поощрения) федеральных или региональных органов власти, сообщает «Российская газета».

Звание будет присваиваться высококвалифицированным работникам за личные заслуги. (фото yakutia.info)