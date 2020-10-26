Кукковский Петух обретает человеческий облик

Текст и фото: Антонина Кябелева

Петрозаводский микрорайон Кукковка, где в этом году планируется завершить реконструкцию двух общественных территорий, стал последней точкой нашего турне по городским объектам, попавшим в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». На фоне других парков и скверов, где городская среда должна была стать комфортной к 1 сентября 2020 года, на Кукковке хотя бы кипела работа.

В лот № 3 петрозаводская администрация включила благоустройство сквера Кукковский Петух и ремонт асфальтового покрытия в районе расположенных поблизости детского сада № 99 и средней школы № 34. Конкурс на проведение благоустройства выиграла петрозаводская компания ООО «СМС».

Первоначально сумма контракта была определена в размере 20,7 миллиона рублей, и казалось, что город сэкономил порядка 424 тысяч рублей. Но 30 июня 2020 года, как и в случае с двумя другими контрактами с подрядчиками, которые занимаются в этом году благоустройством общественных территорий в Петрозаводске, петрозаводская администрация заключила с ООО «СМС» допсоглашение, увеличив сумму контракта более, чем на 2 миллиона рублей.

Таким образом, вместо экономии получился перерасход на 1,5 миллиона рублей.

Но сейчас, кажется, вопросы экономии стоят не столь остро. Главное, чтобы общественные территории успели привести в порядок хотя бы до конца декабря.

Судя по активным темпам благоустройства двух кукковских объектов, у ООО «СМС» есть шанс завершить строительные работы в ноябре.

В сквере Кукковский Петух львиная доля работ уже сделана. Появились пешеходные дорожки, возле торгового центра «Ритм» установлены симпатичные скамейки и урны, завершены работы по организации уличного освещения, которое буквально на днях обещают подключить.

В сквере трудилась бригада из пяти-шести человек, которые возились с электрикой, убирали строительный мусор и выравнивали землю на газонах.

Жительница Кукковки Алевтина рассказала, что раньше сквер был сильно загажен, повсюду валялись бутылки, а заросли кустарников, от которых сейчас не осталась и следа, служили удобным местом для распития алкогольных напитков, так сказать, на свежем воздухе.

- Сейчас здесь стало приятно гулять. Мне все нравится,

- сказала Алевтина.

Пожилая женщина, представившаяся Тамарой Ивановной, рассказала, что живет на улице Фролова, а в сквер пришла специально, чтобы посмотреть, что изменилось.

- Сквер изменился в лучшую сторону, очень нравятся скамейки, которые возле «Ритма» появились. Мне тяжело долго ходить, поэтому для меня это важно. Симпатично стало,

- похвалила Тамара Ивановна.

- Мне не очень нравится, меня напрягло, что деревья многие срубили. Может быть, они уже старые были, не знаю. Хотелось бы, чтобы работы уже закончились, все очень медленно делается, - сказала другая жительница Кукковки Валентина.

Бригадир, представившийся Сергеем, сказал, что в сквере остался небольшой объем работ, фактически только завершить отсыпку дорожек и убрать мусор.

Второй объект благоустройства был расположен буквально через дорогу. Здесь тоже трудилось несколько человек, было задействовано два трактора.

Значительная территория возле школы и двух корпусов детского садика была частично засыпана щебнем. Передвигаться между зданиями было непросто, учитывая то, что строительные работы были в полном разгаре. Автомобили если и проезжали, то с большим трудом. Грохот, царящий вокруг, явно не добавлял комфорта ни ученикам школы, ни маленьким обитателям детского сада.

Одна из сотрудниц детского сада Ольга рассказала, что от строительных работ все давно устали.

- Вот уже три месяца каблуки ломаем!

- с досадой сказала женщина.

Когда 1 сентября открылась школа, рассказала Ольга, к ней вообще было невозможно подъехать. Петрозаводчане с нетерпением ждут, когда же благоустройство наконец-то завершится.

Помимо нового асфальтового покрытия, между школой и детским садом должна появится новая парковка для автомобилей. В общем, заключила моя собеседница, остается только терпеть и надеяться на лучшее.

Один из водителей трактора рассказал, что активные работы идут здесь уже две недели. Свою часть задания, связанного с подготовкой территории под асфальтирование и установкой бордюров, бригада планирует завершить в начале ноября. Только после этого можно будет приступать к завершающему этапу – асфальтированию дороги и пешеходных тротуаров. Лишь бы к тому моменту не выпал снег и не свел все усилия по созданию комфортной среды к нулю.

По сравнению с брошенными подрядчиками парками в районе Сулажгорского кирпичного завода и в Соломенном, ситуация с продвижением к комфортной среде на Кукковке выглядит обнадеживающе. Остается надеяться, что ноябрь в этом году окажется малоснежным, и погода позволит завершить проект по созданию комфортной среды.