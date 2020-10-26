26 октября 2020, 20:23
Общество

Жители Карелии смогут добраться на остров Кижи на вертолете

Полеты будут выполняться по понедельникам

Желающие посмотреть Кижи осенью и зимой смогут добраться до острова по воздуху. После закрытия навигации возобновлены полеты вертолетов Ми-8. 

По сообщению республиканского Минтранса, воздушные рейсы по маршруту «Петрозаводск – Кижи – Сенная Губа» начаты с 19 октября из аэропорта «Петрозаводск».

Полеты выполняются раз в неделю, по понедельникам в 11 часов. Билет стоит 1120 рублей. Билеты продает карельское агентство воздушных сообщений, Ленина, 38, телефон 78-30-78. (фото gov.karelia.ru)

Обсудить
просмотр
176730
Метки: 
вертолет
ми-8
Кижи
сенная губа
новости Карелии
воздушные рейсы