Жители Карелии смогут добраться на остров Кижи на вертолете

Желающие посмотреть Кижи осенью и зимой смогут добраться до острова по воздуху. После закрытия навигации возобновлены полеты вертолетов Ми-8.

По сообщению республиканского Минтранса, воздушные рейсы по маршруту «Петрозаводск – Кижи – Сенная Губа» начаты с 19 октября из аэропорта «Петрозаводск».

Полеты выполняются раз в неделю, по понедельникам в 11 часов. Билет стоит 1120 рублей. Билеты продает карельское агентство воздушных сообщений, Ленина, 38, телефон 78-30-78. (фото gov.karelia.ru)