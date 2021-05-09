Элиссан Шандалович в День Победы рассказал о своем дедушке-фронтовике

9 мая спикер Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович в видео рассказал о своем дедушке, который участвовал в боевых действиях во время Великой Отечественной войны.

Михаил Шандалович был пулеметчиком, воевал на южном фронте. За годы войны побывал в плену, откуда смог спастись. Был дважды ранен. Закончил войну в 1944 году на 1-м украинском фронте. Михаил Шандалович был награжден орденом Красной звезды и медалью «За отвагу».



«Мы, конечно же, очень гордились тем, что наш дедушка фронтовик, настоящий герой, который сражался за Родину и победил врага, - вспоминает председатель карельского парламента Шандалович. - Слава нашим дорогим ветеранам. Мы перед ними в неоплатном долгу».