Андрей Мазуровский поздравил жителей Карелии с Днем Победы

Депутат Законодательного собрания Карелии поздравил ветеранов. Военных и жителей республики с Днем Победы.

«Дорогие земляки, друзья!

Нет ничего важнее для всех нас и дороже, чем Победа, кровью добытая для нас нашими дедами. В эти майские дни мы поминаем всех поименно и чтим великий народный подвиг. Подвиг, на который, я уверен, способен только наш народ, только наша страна!

Огромное спасибо ветеранам Великой Отечественной! Низкий поклон тем поколениям, которые после войны вытащили страну из разрухи! Сердечная благодарность тем, кто сегодня стоит на защите Родины!

Всех вас от души поздравляю с праздником Великой Победы! Счастья вам, благополучия, и мирного неба над головой!»