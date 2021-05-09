В Костомукше почтили память павших в Великой Отечественной войне

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович и депутат парламента Максим Воробьев сегодня в Костомукше принимают участие в торжественных мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.

«В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась эта страшная война. Мы бесконечно благодарны тем, кто в тяжелейших испытаниях на фронте и в тылу освобождал нашу страну и весь мир от фашизма. Благодарны тем, кто в послевоенные годы восстанавливал Карелию и нашу страну из руин. В каждой семье с трепетом, как дорогую реликвию, хранят фронтовые фотографии и письма своих родных. И когда уже четвертое послевоенное поколение рассказывает о своих прадедушках и прабабушках, о том, что они подарили нам победу, понимаешь, что наш народ и нашу страну не сломить и не победить. Мы склоняем сегодня свои головы в память о тех, кто не вернулся с полей сражений. Низкий поклон всем ветеранам, участникам трудового фронта»,

- сказал Элиссан Шандалович на памятном митинге.



Спикер парламента поблагодарил за вклад в сохранение исторической памяти предприятие «Карельский окатыш», природный заповедник «Костомукшский» и всех, к то участвовал в создании новых мемориалов, посвященных участникам Великой Отечественной войны.

«Нельзя забывать о том, как наши отцы и деды защищали родную землю. Наш нравственный долг - твердо отстаивать правду о Великой Отечественной войне, о ее причинах, о героическом подвиге нашего народа и передавать эти сведения от поколения к поколению»,

- отметил председатель Законодательного собрания.



Депутат Максим Воробьев выразил слова благодарности в адрес ветеранов.

«Сегодня мы чтим и помним каждого нашего близкого человека, в каждой семье есть такой человек. Это наши дедушки и бабушки, наши родители или другие близкие люди. Они прошли Великую Отечественную войну, пережили плен, концлагеря, но сделали все, чтобы наша страна одержала победу. Мы обязаны сделать так, чтобы наши потомки, наши дети и внуки помнили этот день, эту победу»,

- сказал парламентарий.



Участники митинга почтили минутой молчания память погибших воинов и возложили цветы к памятнику «Павшим за Родину».

Сегодня в Костомукшском городском округе проходят мероприятия, приуроченные к 9 Мая. Среди них - легкоатлетическая эстафета, фестиваль патриотической песни, праздничные концерт. (фото vk.com)