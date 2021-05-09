09 мая 2021, 13:04
Россия

Партия пенсионеров поздравила жителей Карелии с Днем Великой Победы

Региональное отделение Партии пенсионеров за справедливость сердечно поздравило жителей республики с одним из главных праздников

9 мая слова благодарности звучат в адрес ветеранов Великой Отечественной войны.

Карельское отделение Партии пенсионеров за справедливость поздравило жителей республики с одним из главных праздников.  

«Дорогие жители Карелии!

Примите самые сердечные поздравления с Днем Великой Победы!

Мы бережно храним память обо всех, кто сложил головы в войне с фашизмом, кто освободил не только Россию, но и Европу от коричневой чумы. Они будут всегда жить в наших сердцах, в благодарной памяти потомков. И каждый год наш Бессмертный полк будет проходить по улицам городов по всей стране, чтобы напоминать всему миру о силе и единстве России!». (фото pnp.ru)

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