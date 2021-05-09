Песни военных лет прозвучали на железнодорожном вокзале Петрозаводска

На железнодорожном вокзале Петрозаводска 8 мая во второй раз прошел концерт ко Дню Победы.

Для жителей и гостей города песни военных лет исполнили студенты, выпускники и педагоги Петрозаводской государственной консерватории им. Глазунова, а также артисты мужского хора Карелии и женского хора «Академия».

В рамках концерта-флешмоба «День Победы» артисты исполнили более 15 песен военных лет, среди которых «Катюша», «Смуглянка», «Казаки в Берлине», «Прощание славянки». Завершилось выступление исполнением песни «День Победы». (фото ОЖД)