В России отказались от идеи сохранить длинные майские праздники

Министерство труда и соцзащиты РФ не планирует делать майские праздники длинными на постоянной основе, как они получились в этом году. Об этом РИА Новости рассказал министр Антон Котяков.

«Нет», - заявил Котяков, отвечая на вопрос, планирует ли министерство продолжить практику длинных майских праздников.

В этом году президент по предложению Роспотребнадзора объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Россияне официально отдыхают с 1 по 10 мая. (фото interfax.ru)