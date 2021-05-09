09 мая 2021, 13:27
В России отказались от идеи сохранить длинные майские праздники
Минтруд не планирует на постоянной основе делать майские каникулы такими же длинными, как в этом году
Министерство труда и соцзащиты РФ не планирует делать майские праздники длинными на постоянной основе, как они получились в этом году. Об этом РИА Новости рассказал министр Антон Котяков.
«Нет», - заявил Котяков, отвечая на вопрос, планирует ли министерство продолжить практику длинных майских праздников.
В этом году президент по предложению Роспотребнадзора объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Россияне официально отдыхают с 1 по 10 мая. (фото interfax.ru)