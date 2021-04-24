Владимир Путин подписал указ о майских каникулах

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая объявлены выходными. Они соединяют майские праздники. Таким образом, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.

«Установить с 4 по 7 мая 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы»,

— цитирует документ РБК.

О решении подписать такой указ руководитель государства объявил в ходе совещания с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и вице-премьером Татьяной Голиковой. Попова сказала, что, если ввести каникулы, гражданам не придется несколько раз покидать города и возвращаться в общественном транспорте. Таким образом, по мнению главного санитарного врача, можно будет снизить распространение коронавирусной инфекции. // Фото: Вася Ложкин