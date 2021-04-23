Петрозаводск круглосуточно очищают от последствий зимы

Сотрудники компании «ТехРент» продолжают поддерживать чистоту на дорогах Петрозаводска. Сейчас работники заняты вывозом смета с проезжих частей и тротуаров, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня работы развернулись на Октябрьском и Комсомольском проспектах, на набережной Варкауса, улицах Ригачина, Московской, Мелентьевой, а также в центре города. Механизированная и ручная уборка ведутся круглосуточно.

Сегодня днем в разных районах задействовано два десятка специализированных машин. Подрядчик продолжает очищать от мусора газоны, остановочные комплексы, тротуары. Автогрейдер восстанавливает ровность покрытия грунтовых дорог на Перевалке.

В мэрии напомнили горожанам, что на некачественную уборку Петрозаводска можно жаловаться в ЕДДС по телефону 051. Фото администрации города