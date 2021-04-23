Некоторые жители Карелии временно останутся без телевидения и радио

Радиотелевизионный передающий центр Карелии опубликовал график временных отключений сигнала на неделю с 26 апреля по 2 мая.

На следующей неделе отключения коснутся только двух населенных пунктов республики. 26 апреля с 11 до 17 часов теле- и радиовещание прервется в поселке Ковера Олонецкого района. 27 апреля с 11 до 17 часов без телевидения и радио останутся жители Лахденпохьи.

В обоих случаях причиной отключений станут плановые профилактические работы. График отключений сигнала можно посмотреть на сайте РТПЦ. Фото stroy-podskazka.ru