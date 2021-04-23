23 апреля 2021, 18:41
Петрозаводчанин стал призером всероссийской олимпиады по географии
Дмитрий Ивченков с блеском представил Карелию в Липецке
Школьник из Карелии успешно представил республику в финале всероссийской олимпиады. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и спорта РК.
По информации ведомства, ученик одиннадцатого класса лицея №40 Петрозаводска Дмитрий Ивченков стал призером заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по географии.
Решающие испытания конкурса проходили с 16 по 22 апреля в Липецке. Фото источника