Более 700 жительниц Карелии попробуют забеременеть с помощью ЭКО

В этом году 739 жительниц Карелии попытаются забеременеть с помощью экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Женщин, застрахованных на территории республики и обратившихся за таким видом медпомощи, планируют направить в частные клиники Петрозаводска и Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в республиканском Минздраве. За первые три месяца 2021 года уже провели 157 процедур ЭКО, в том числе криопереносы.

Год назад был выполнен 601 протокол ЭКО. После прохождения процедур в 2020 году в результате 267 родов на свет появилось 295 малышей.

Процедура ЭКО в рамках предоставленной квоты проводится бесплатно по линии нацпроекта «Демография» за счет средств обязательного медицинского страхования. Чтобы пройти обследование и записаться на ЭКО, нужно обратиться к акушеру-гинекологу по месту жительства. (фото spbdnevnik.ru)