Зверек начал огрызаться и шипеть

Жительница карельской деревни обнаружила на своем дворе летучую мышь

Фото: Мария Сенкевич

Мария Сенкевич из Пряжинского района поделилась забавной историей о неожиданной гостье. Ее муж заглянул под навес у сарая и заметил под резиной, прикрывающей замок, спящую летучую мышь. Зверек устроился с невероятным уютом: малышка сжалась в плотный комочек, спрятав лапки, крылья и даже мордочку. Сначала казалось, что она вовсе не живая. Однако стоило хозяевам потревожить ее сон, как кроха мгновенно сменила милость на гнев: начала шипеть, возмущенно огрызаться и в какой-то момент кубарем свалилась на землю.

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Супруги решили, что напуганный зверек улетит, но не тут-то было. Позже они заглянули под резиновый козырек снова — и обнаружили ту же картину: мышь преспокойно висела на прежнем месте и досматривала сны.

«Может, ночью улетит, они же вроде ночные жители! В интернете пишут, что за ночь такая кроха может уничтожить до килограмма насекомых. Полезная соседка, однако!» — улыбается Мария.

Хозяевам стало интересно, что же за зверек поселился под их крышей.

Мария послала снимки в Карельский научный центр РАН. Фотографией заинтересовались ученые Института биологии, которые долго время изучают летучих мышей. По снимкам они предположили, что млекопитающее очень похоже на редкий вид, которого в Карелии еще не наблюдали никогда. Это двухцветный кожан, который очень любит селиться в постройках.

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Но по фото однозначно определить невозможно...

К сожалению, мышь улетела и установить точно, какой именно вид животного спрятался под резинкой, не удалось.

Кстати, в Карелии обитает сразу четыре вида этих рукокрылых: северный кожанок, водяная ночница, а также ночницы Брандта и усатая.