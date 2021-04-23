Маршрутчики получили предостережение после повышения стоимости проезда

Карельское управление федеральной антимонопольной службы выдало предостережение генеральному директору компании «АТП №4 «Тосноавто» после повышения стоимости проезда в маршрутках №17, 27 и 29 в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В УФАС отметили, что ранее 10 апреля стоимость проезда выросла до 37 рублей на маршрутах, на которых работают ООО «АвтоСити», ООО «Транспортная компания», ООО «АТП», ООО «АТП 2», ООО «АТП 3», входящие в одну группу лиц. При этом компания «АТП №4 «Тосноавто» в эту группу не входит.

В связи с этим у антимонопольщиков возникли вопросы, на каком основании перевозчик также решил поднять стоимость проезда до 37 рублей с 26 апреля. Если компания не предоставит экономическое обоснование необходимости повышения платы за проезд, такие действия будут считаться нарушением закона «О защите конкуренции», отметили в УФАС.