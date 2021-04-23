«Вахта Памяти-2021» состоится в субботу в Петрозаводске

В субботу, 24 апреля, в Петрозаводске состоится открытие республиканского этапа всероссийской акции «Вахта Памяти-2021». Мероприятие пройдет в полдень у Вечного огня.

В министерстве образования и спорта республики напомнили, что «Вахта Памяти» включает комплекс мероприятий, среди которых поисковые экспедиции, благоустройство воинских захоронений, обустройство территорий, исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества, занесение фамилий погибших при защите Отечества в книги памяти, организация выставок, митинги, патриотические акции, перезахоронения останков воинов.

Кроме поисковиков в мероприятиях участвуют представители государственных структур и общественных организаций, связанных с поисковой работой, патриотическим воспитанием молодежи, в том числе ветеранские организации и объединения. (фото wiki-karelia.ru)