Петрозаводск отмечает 76-ю годовщину Великой Победы

Сегодня в Петрозаводске почтили память героев Великой Отечественной войны. Утром 9 мая цветы и венки возложили к мемориальным комплексам «Аллея Памяти и Славы» и «Могила Неизвестного солдата с Вечным огнем Славы», к стеле города воинской славы.

На площади Кирова маршем пройдут военнослужащие Петрозаводского гарнизона, парадные расчеты пограничного управления ФСБ по РК, МВД, МЧС, ветераны боевых действий, кадеты и юнармейцы.

На площади Кирова собралиь гости.

Гостей праздника ждут выступления воспитанников спортивных школ города – прозвучит «Спортивная ода Победе». На площади Кирова состоится концерт.

В 15:00 в онлайн-формате состоится акция «Бессмертный полк».

Фото и видео групп «Управление культуры администрации Петрозаводска» и «Республика Карелия»