22 января: главные видео, фото и новости дня

— Детский сад на 150 детей построят в этом году на Кукковке. Работы по строительству нового дошкольного учреждения на улице Энтузиастов ведутся в рамках нацпроекта «Демография».

— Крупный пожар в Петрозаводске: ребенка удалось спасти, женщина погибла. В горящем доме на улице Краснодонцев обвалились лестницы, люди прыгали из окон, спасаясь от огня.

— Финляндия предупредила о возможной задержке в выдаче виз. Новое программное обеспечение финского МИД нуждается в «обкатке»: время ожидания шенгена увеличится.

— Собака пропала в Петрозаводске, выскочив на вокзале из поезда. Неравнодушные горожане развернули спецоперацию по поиску животного, убежавшего от пассажирки поезда «Москва – Мурманск».

— Эффективность управления в Карелии оказалась одной из самых худших. С 2018 года увеличилось число сдающих позиции регионов России.

— Очевидцы рассказали подробности нападения на офис в Петрозаводске. На оконную компанию напали вооруженные люди, обманутые другой фирмой.

— В смертельном пожаре в Петрозаводске обвинили молодую женщину. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении петрозаводчанки, подозреваемой в причинении смерти по неосторожности.

— Участник нападения на петрозаводский офис явился в полицию. Фигурант резонансного визита в одну из фирм с битой и ножом решил объяснить полиции, что значила его выходка.

— Серьезно пострадавшего в ДТП ребенка самолетом отправили в Москву. Родители и сын-подросток разбились в аварии в Олонецком районе накануне Нового года.