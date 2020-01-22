Серьезно пострадавшего в ДТП ребенка самолетом отправили в Москву

Ребенок, получивший тяжелые травмы в результате ДТП в Олонецком районе, эвакуирован самолетом в Москву. Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

В конце прошлого года в аварии на дороге пострадала целая семья - родители и сын-подросток. С тяжелыми травмами пострадавшие были доставлены в Олонецкую ЦРБ, где им была оказана медицинская помощь. Специалистов районной больницы консультировали нейрохирурги Республиканской больницы им. В.А. Баранова и хирурги Детской республиканской больницы.

Женщину и ребенка в тот же день санитарным транспортом эвакуировали в Республиканскую больницу, где они были прооперированы, долгое время находились под наблюдением специалистов в отделении интенсивной терапии и реанимации.

При поступлении состояние у матери и ребенка оценивались, как крайне тяжелое. Маму врачи вынуждены были держать в состоянии искусственной комы, потом из-за проблем с почками пришлось подключить гемофильтрацию.

Мужчину сразу транспортировать было невозможно из-за тяжести полученных травм, поэтому он был доставлен в Республиканскую больницу спустя несколько дней, когда проведенная на месте терапия позволила стабилизировать его состояние.

Родители после операций и интенсивной терапии продолжают получать лечение и раннюю реабилитацию в хирургическом и травматологическом отделениях РБ, угрозы жизни нет.

Изначально ребенок находился в крайне тяжелом состоянии, только через две недели интенсивной терапии произошли положительные изменения. Сегодня мальчика самолетом доставили в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии (Клинику доктора Рошаля) в сопровождении бригады специалистов Всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

Михаил Охлопков поблагодарил за профессионализм всех специалистов Республиканской больницы им. В.А. Баранова, Детской республиканской больницы и Олонецкой ЦРБ, задействованных в оказании медицинской помощи пострадавшим.