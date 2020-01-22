Педагоги Петрозаводска стали победителями всероссийского конкурса

Учителя из Петрозаводска стали победителями и призерами финала всероссийского конкурса профессионального мастерства «Мой лучший урок». В Москве выбирали лучших в направлении «Дошкольное и дополнительное образование».

В насыщенной программе конкурса были защита урока, ответы на вопросы жюри, представление своего опыта работы, лекции и семинары, посещение столичных школ, сообщает пресс-служба мэрии.

Победителями из Петрозаводска стали учитель физической культуры и ОБЖ Елена Анищенко (МОУ «Гимназия №17»), педагог-психолог Дарья Гукова и учитель-логопед Евгения Фешкина (МДОУ «Детский сад №114»), а также воспитатель Екатерина Двигалова (МДОУ «Детский сад №64 «Мармеландия»). Второе место у воспитателя Нины Лисицыной (ЧОУ «Первая частная школа»), третье - у инструктора по физической культуре Марины Афанасьевой (МДОУ «Детский сад №112») и преподавателя-организатора ОБЖ Марии Коваленко (МОУ «Гимназия №17»).