Финляндия предупредила о возможной задержке в выдаче виз

Тем, кто планировал оформить финскую визу после новогодних праздников, не повезло: жителей России предупредили о возможных сложностях в получении шенгена. Все дело в масштабной замене программного обеспечения - Министерство иностранных дел Финляндии обеспечат новым софтом.

По информации портала «Росбалт», новая система обработки виз будет внедрена в феврале и марте 2020 года. По данным источника, возможны задержки в выдаче виз для иностранных граждан по всему миру, в том числе в России.

«Возможно, что во время постепенного внедрения новой системы выдача визовых решений может занять больше времени, чем обычно»,

- предупредили корреспондента «Росбалт» в Министерстве иностранных дел Финляндии.

В Россию новую систему будут внедрять в два этапа - до 28 февраля в Петрозаводске, а к 6 марта - по всей территории страны. «Первопроходцами» станут Лондон и Гонконг, где визы будут выдавать по-новому с уже -11 февраля. Далее последует очередь Европы, Африки, Ближнего Востока и стран Америки и Азии. Россия оказалась в последнем мартовском эшелоне вместе с Китаем и Индией. Финский МИД обещает, что после «обкатки» нового ПО система будет работать более эффективно, быстро и надежно, что облегчит и ускорит обработку заявлений.