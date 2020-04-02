2 апреля: главные видео, фото и новости дня

– Траты россиян на услуги ЖКХ вырастут на 30% из-за карантина. Люди стали чаще готовить еду дома, пить чай и кофе, посещать уборную.

– Пьяная женщина устроила ДТП в Петрозаводске - пострадали трое. Автомобиль вылетел с дороги на улице Зайцева в карельской столице.

– Парфенчиков рассказал о ситуации с коронавирусом в Карелии. Результаты четырех жителей республики на коронавирус дали положительный результат.

– Петрозаводская поликлиника №2 будет оказывать только неотложную помощь. Главврач Аркадий Рутгайзер рассказал, как медучреждения будет перестраивать свою работу в условиях пандемии коронавируса.

– В Петрозаводске бизнесу дали отсрочку платежей за аренду. Для получения отсрочки по платежам за пользование муниципальным имуществом и землей необходимо писать заявление.

– Гидрометцентр России предупреждает об ухудшении погоды в Карелии. Сильные осадки и ветер ожидаются в республике в ближайшие сутки.

– Умер экс-директор карельского музея, осужденный за педофилию. Сергей Колтырин скончался в тюремной больнице в ожидании апелляционного решения по своему делу.

– В Карелии врачи уволились из нежелания работать с заболевшими COVID-19. В правительстве республики рассказали о ситуации в Питкярантской ЦРБ, откуда уволились врачи анестезиологи и реаниматологи.

– Петрозаводских медиков изолируют в больнице из-за заболевшего COVID-19. Состояние заболевшего коронавирусом остается тяжелым: мужчина не сразу сообщил врачам о том, что был за границей.