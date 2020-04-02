Республиканский онкодиспансер оснастили новым оборудованием

В Республиканском онкодиспансере появилась современная техника, необходимая для своевременной диагностики заболеваний. Медучреждение переоснастили в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Так, в этом году в онкодиспансер поступили два УЗИ-аппарата экспертного класса, три видеогастроскопа, два видеоколоноскопа, сообщили в карельском правительстве. Всего в этом году в учреждение планируется закупить 29 единиц оборудования.

«В 2019 году благодаря участию Карелии в нацпроекте удалось приобрести 17 единиц новой техники, которая усилила диагностические мощности онкодиспансера. Основным положительным результатом работы онкологической службы Карелии стало снижение в прошлом году смертности населения от новообразований, в том числе злокачественных, на 4,6% по сравнению с 2017 годом. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях, увеличилась на 2,5%», - рассказали в правительстве.