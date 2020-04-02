Пьяная женщина устроила ДТП в Петрозаводске - пострадали трое

Утром 1 апреля на улице Зайцева в Петрозаводске произошло ДТП. Все случилось в 7:05 у дома №64А, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По информации ведомства, 32-летняя женщина - водитель автомобиля ВАЗ-21110 - не справилась с управлением, в результате чего транспортное средство вылетело с дороги и врезалось в препятствие. Женщина имела признаки алкогольного опьянения.

В результате происшествия водитель автомобиля, а также пассажирка - ее ровесница - получили травмы. Им назначено амбулаторное лечение. Еще одному пассажиру - 31-летнему мужчине - была оказана разовая медицинская помощь.